Tios de atriz de Chiquititas são mortos a facadas: “Tentando entender”

Ex-Chiquititas, Renata Del Bianco revelou que o casal encontrado morto na última terça-feira (8/10), em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, são seus tios. O casal foi assassinado a facadas dentro do hotel em que administravam. Até o momento, dois suspeitos foram presos.

“Ainda tentando entender tudo o que aconteceu, o porquê de ter acontecido. É muito difícil. A tia Cacilda era irmã da minha mãe”, declarou. Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, e Cacilda Vetoraci Duarte, de 77, eram sogros do prefeito da cidade e donos do Hotel Duarte.

Na sequência, ela agradeceu as mensagens de conforto que está recebendo pelas redes sociais. Meu coração está em Cachoeiro de Itapemirim. Gostaria muito de estar lá, mas por motivos de força maior, não consegui”, declarou.

Por fim, ela lamentou a situação, já com a voz embargada. “Meus pais foram para lá e eu fiquei aqui com a Aurora, meu bebezinho, e os animais. Como foi tudo muito repentino, não pude ir, mas meu coração está lá”, encerrou.

Duas pessoas foram presas, até o momentos suspeitos de matar o casal. Valmir Santana Ribeiro confessou a autoria do crime, mas disse que Adriana de Souza Santos foi a mentora do crime. A mulher, entretanto, negou o envolvimento no caso e disse não saber de nada.