Tipos de câncer que estão martirizando as gerações mais jovens

À medida que os casos de câncer aumentam entre os jovens adultos nos EUA, um novo estudo identificou 17 tipos de câncer que parecem ser mais comuns na Geração X e na geração Y (millenials) do que nas gerações mais velhas. Entre os adultos nascidos entre 1920 e 1990, há uma diferença significativa na incidência de taxas e tipos de câncer entre essas gerações, de acordo com o estudo publicado na revista The Lancet Public Health. Na verdade, eles observaram que a taxa de incidência de algumas formas da doença era duas a três vezes maior em pessoas nascidas em 1990 do que em 1955.

Embora as causas desses aumentos exijam mais pesquisas, os autores citam vários fatores contribuintes.

