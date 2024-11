Tiro que matou criança em Santos ‘provavelmente’ partiu de policial, diz coronel da PM de SP

Na última terça-feira (7), uma tragédia abalou o litoral paulista, mais precisamente no Morro São Bento, em Santos. Rian da Silva Andrade Santos, uma criança de apenas 4 anos, foi fatalmente atingido por um tiro durante um confronto entre policiais e criminosos. O menino brincava em frente à sua casa quando foi atingido no abdômen. Apesar de ter sido rapidamente socorrido e levado ao hospital, Rian não resistiu aos ferimentos, deixando a comunidade local em estado de choque e luto. De acordo com o Coronel Emerson Massera, chefe de comunicação social da Polícia Militar, o incidente ocorreu durante uma ronda de rotina realizada por uma patrulha de policiais em motocicletas. Ao avistarem uma moto suspeita, os policiais tentaram abordá-la, mas os ocupantes se juntaram a outros criminosos, totalizando cerca de dez indivíduos, e iniciaram um tiroteio.

Em resposta, os policiais revidaram, resultando na morte de um dos menores envolvidos e ferindo outro, que foi socorrido e submetido a cirurgia, sem risco de morte. A situação gerou preocupação sobre um possível aumento da tensão na Baixada Santista. As investigações preliminares indicam que o tiro que matou Rian pode ter partido da arma de um policial militar. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Delegacia Seccional de Santos instaurou um inquérito para apurar os fatos, incluindo a realização de perícia nas armas apreendidas e no local do confronto. Paralelamente, a Polícia Militar está conduzindo uma investigação interna e afastou os policiais envolvidos no incidente.

Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem reproduzida com auxílio de IA