Tiroteio assusta moradores em Caraíva; grupo tentava resgatar líder comparsa

Uma troca de tiros entre policiais e acusados de tráfico de drogas assustou moradores de Caraíva, distrito de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, na tarde desta quinta-feira (17). O fato ocorreu após um grupo tentar libertar um líder do tráfico, detido momentos antes. Dois PMs chegaram a ficar encurralados, informou o Radar News, parceiro do Bahia Notícias.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram momentos de tensão. Durante a tentativa de libertar o homem, o grupo fez moradores como refém, o que incluiu uma mulher grávida. Após a chegada de reforços, os policiais conseguiram resgatar os colegas encurralados.