Tiroteio em balada de Nova York deixa 10 feridos

A Polícia de Nova York (NYPD) informou nesta quinta-feira (2/1) que um ataque a tiros em frente a uma balada no Queens, nos Estados Unidos, deixou 10 pessoas feridas. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (1/1). Pelo menos quatro homens dispararam contra um grupo de jovens.

De acordo com a polícia, um grupo de jovens que aguardava em uma fila para entrar na boate foi surpreendido por quatro atiradores, que dispararam contra eles. Os homens fugiram em um veículo com placa de outro estado.

Ao todo, seis mulheres e quatro homens foram encaminhados para hospitais da região assim que a polícia chegou ao local. Até o momento, todas as 10 pessoas feridas estão sendo atendidas. A investigação segue em andamento.

Nova Orleans e Nova York

O caso ocorreu após outro ataque registrado em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Pelo menos 15 pessoas morreram, e mais de 30 ficaram feridas após serem atingidas por uma caminhonete. O autor atropelou uma multidão que celebrava a chegada de 2025 na madrugada de quarta-feira.

O autor foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos, veterano das Forças Armadas do país.

Mais cedo, o FBI já havia afirmado à imprensa que suspeitava de ligação do autor com o Estado Islâmico. “O FBI está trabalhando para determinar as potenciais associações e afiliações do suspeito com organizações terroristas”, afirmou a agente especial assistente do FBI, Aletha Duncan.

As autoridades dos Estados Unidos também investigam possível ligação entre o ataque em Nova Orleans e a explosão de um Cybertruck em frente a um hotel do presidente eleito Donald Trump em Las Vegas. Os casos aconteceram nesta quarta-feira (1º/1).

O motorista que dirigia o Cybertruck, da Tesla, que explodiu em frente ao prédio de Donald Trump ainda não foi identificado.

Segundo o xerife do Condado de Clark/Polícia Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, a caminhonete utilizada por Shamsud-Din Jabbar e o Cybertruck foram alugados da mesma empresa, a Turo.