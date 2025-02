Tiroteio em Ohio deixa um morto e cinco feridos, diz polícia

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após um tiroteio em um armazém de produtos de cosmética, na terça-feira à noite, em New Albany, no Ohio, de acordo com as autoridades locais.

Segundo a CNN Internacional, a polícia local relatou ainda que acredita já ter identificado o suspeito do ataque que aconteceu por volta das 22h30 (00h20 em Brasília), mas ainda não foi detido, já que se encontra em fuga.

O motivo do tiroteio ainda é desconhecido, no entanto, as autoridades acreditam já não haver uma ameaça. Ainda assim, não revelaram se o suspeito seria um funcionário da empresa.

O chefe da polícia revelou ainda que foi recuperada uma arma de fogo no local e que a pessoa que morreu estava dentro das instalações.

Pelo menos cinco pessoas foram transportadas para o hospital, mas ainda não é conhecida a extensão dos ferimentos.

Dentro do edifico, encontravam-se cerca de 150 pessoas. Foram todas retiradas pela polícia.

#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 5, 2025

Este incidente acontece menos de 24 horas depois de uma pessoa ter sido morta a tiro em Hamilton, durante a madrugada de terça-feira.

De acordo com as autoridades locais, o tiroteio de Hamilton aconteceu após um briga entre duas pessoas, que terminou com a morte de uma delas.

Leia Também: Sobe para 10 o número de pessoas mortas em ataque em escola na Suécia