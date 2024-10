Tiroteio em operação policial fecha Avenida Brasil e deixa três mortos e três feridos no Rio

Um intenso tiroteio entre criminosos e a Polícia Militar fechou a Avenida Brasil na manhã desta quinta-feira (24), uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, por cerca de duas horas. O confronto ocorreu durante uma operação policial no Complexo de Israel, na zona norte da cidade, e resultou na morte de três pessoas e em três feridos, incluindo passageiros de ônibus. A ação policial, que tinha como objetivo combater o roubo de veículos e cargas, enfrentou forte resistência dos criminosos, que atearam fogo em carros e ergueram barricadas para impedir o avanço das tropas. O confronto forçou a interdição completa da Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, em ambos os sentidos. A via foi parcialmente liberada por volta das 9h15, e o trânsito foi normalizado às 9h40.

O tiroteio gerou grande pânico entre motoristas e passageiros, que tentaram se proteger nas muretas da avenida. Renato Oliveira, 48 anos, foi baleado na cabeça e levado ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. A segunda vítima foi Paulo Roberto de Souza, 60, que já chegou morto ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo com um tiro na cabeça, segundo a prefeitura de Duque de Caxias. Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, também foi baleado na cabeça e morreu no hospital Adão Pereira Nunes, após dar entrada no Hospital Moacyr do Carmo em estado grave.

Além do impacto no trânsito, a operação afetou os serviços de transporte e atividades na região. Cinco estações de trem da Supervia foram fechadas e 35 linhas de ônibus municipais tiveram suas rotas alteradas. Também houve a suspensão do funcionamento de unidades de saúde e escolas próximas ao local do confronto. A PM informou que a operação, concentrada nas comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, continuará com o objetivo de prender criminosos envolvidos em roubos.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA