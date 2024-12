Tiroteio na Zona Oeste de Vitória da Conquista deixa feridos e causa pânico em moradores

Um tiroteio alterou a rotina da Avenida Jadiel Vieira Matos, no bairro Campinhos, Zona Oeste de Vitória da Conquista. Segundo informações divulgadas pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, crianças e mulheres estavam no local no momento do ataque.

A 78ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro às vítimas. Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista para atendimento médico.