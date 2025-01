Tiroteio no lado de fora de boate de Nova York deixa pelo menos 10 feridos

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em um tiroteio ocorrido ontem à noite no lado de fora de uma boate no bairro de Queens, em Nova York, segundo informaram nesta quinta-feira fontes do Departamento de Polícia da cidade (NYPD). O incidente ocorreu do lado de fora da boate Amazura, na área conhecida como Jamaica, no Queens, no dia de Ano Novo, horas depois do ataque terrorista ocorrido nas ruas de Nova Orleans e da explosão de um Cybertruck nas proximidades do Trump Hotel em Las Vegas, que matou uma pessoa. Segundo informações do NYPD, o tiroteio na boate não está sendo investigado como um atentado terrorista.

Os policiais receberam várias chamadas de emergência por volta das 23h18 de quarta-feira (horário local, 21h18 de Brasília) sobre “várias pessoas” baleadas em um evento privado. Segundo as autoridades, cerca de 90 pessoas estavam dentro do clube no momento do tiroteio. Entre três e quatro homens caminharam até o local e abriram fogo mais de 30 vezes contra um grupo de pessoas que esperavam na fila do lado de fora da boate, atingindo vários veículos, segundo informações da emissora “Fox News”.

Os atiradores fugiram posteriormente em um veículo. As vítimas, seis mulheres e quatro homens, foram levadas para hospitais locais. Nenhuma das vítimas está em estado crítico. Fontes familiarizadas com a investigação disseram que uma festa privada estava acontecendo dentro do clube no momento do tiroteio, segundo informou o portal local “AMNY”.

O evento era aparentemente uma homenagem a um conhecido membro de gangue da comunidade que foi morto no último mês de outubro e cujo aniversário coincidia com o dia de Ano Novo.

*Com informações da EFE

