Tiroteio no Rio de Janeiro deixa um estudante universitário morto e duas crianças feridas

Ao menos uma pessoa morreu e duas crianças ficaram feridas em um tiroteio nesta segunda-feira, (8) na cidade de Seropédica, na Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Bernado paraíso, tinha 24 anos e cursas Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ). A Polícia Militar do Rio confirmou que criminosos entraram em confronto no Centro de Seropédica e que o tiroteio provocou a morte de uma pessoa e deixou duas crianças feridas. Agentes do 24º Batalhão da PM, de Queimados, cercaram a região quando souberam da ocorrência, disse a PM. Os policiais prenderam um homem, ferido por disparo, e apreenderam com ele uma granada, um fuzil e duas pistolas.

Outro suspeito foi localizado nas proximidades, mas já sem vida. Ao seu lado, foi encontrada uma granada. “De acordo com o comando da unidade, chegando ao local, um homem foi preso, quando encontrado na região ferido por disparos e com ele, foram apreendidos 1 fuzil e 1 arma. Outro homem foi encontrado no local já em óbito e próximo a ele, foi localizada uma granada. Duas crianças também atingidas pelos disparos durante o confronto foram socorridas para o Hospital de Saracuruna”, informou a Polícia Militar.

*Com informações do Estadão Conteúdo