Titular contra o Bragantino, Janderson diz que vai “buscar mais gols” pelo Vitória

Com o não acordo entre Vitória e RB Bragantino, o Leão terá o desfalque do centroavante Alerrandro, artilheiro do clube na temporada, para o confronto deste sábado (19), às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O desfalque, motivado por uma cláusula no contrato de empréstimo que impede Alerrandro de enfrentar o Massa Bruta, abre espaço para Janderson assumir a titularidade na equipe do técnico Thiago Carpini.

Contratado pelo Vitória em abril desta temporada, Janderson soma 22 jogos com a camisa rubro-negra com apenas um gol marcado. O atacante, que também deu uma assistência no período, disse, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (17), estar “feliz” por começar jogando e que vai “buscar mais gols” pelo Vitória.

“Estou feliz que eu vou entrar de titular. Estou trabalhando bastante. Vou entrar bastante focado, vou buscar meu objetivo que é fazer mais gols. Estou treinando bastante para isso acontecer, naturalmente, na sequência dos jogos”, disse o atacante.

O único gol de Janderson pelo Vitória foi contra o Fluminense pela 12ª rodada da Série A | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória