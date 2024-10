Titular pela primeira vez neste ano, Luan Peres brilha em retorno ao Santos

Luan Peres comemorou seu retorno ao Santos após um ano afastado, jogando os 90 minutos na emocionante vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol. O resultado não apenas trouxe alegria ao jogador, mas também colocou a equipe na liderança da Série B. Ele expressou sua satisfação e gratidão, especialmente após um longo período de recuperação de uma séria lesão no joelho.”Muito feliz. Só tenho a agradecer por tudo. Fiquei um ano sem fazer uma partida oficial. Foram meses de fisioterapia e recuperação para poder voltar de uma lesão que é uma m…, que é ligamento cruzado. Mas pude voltar e ajudar o Santos FC nessa vitória”, comemorou.

O momento mais marcante da partida foi o gol de Luan, que ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo. Este foi um feito especial para ele, pois foi seu primeiro gol de cabeça na carreira. O jogador ressaltou a importância de continuar evoluindo e contribuindo para o sucesso do time. Com a vitória, o Santos alcançou 56 pontos e ocupa a primeira posição na tabela, após 31 rodadas disputadas. O Novorizontino, que está logo atrás, soma 54 pontos. Essa disputa acirrada pela liderança promete esquentar ainda mais a competição.

O próximo desafio do Santos será contra a Chapecoense, e Luan não escondeu a ambição da equipe em manter a liderança. A confiança está alta, e o jogador acredita que, com dedicação e esforço, o time pode continuar a trilhar um caminho vitorioso na Série B.

