Títulos, acesso, hegemonia local… As prioridades do Remo em 2025

Foto: Wagner Santana

O Clube do Remo mira coisas grandes na temporada 2025, mas o calendário vai ser cheio: Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e o Brasileirão Série B. As contratações de Pedro Rocha e Felipe Vizeu, ambos ex-Flamengo e Grêmio, foram movimentos ‘ousados’ da diretoria azulina.

Entre as prioridades do Remo na temporada, a Copa Verde fica em último lugar. Leia o artigo e saiba quais são as principais metas do Leão.

Em primeiro lugar, o azulino entende que qualificar o elenco é primordial para disputar todas as competições. Fornecer material humano para o técnico Rodrigo Santana é uma das cobranças da torcida, inclusive.

Revanche contra o rival

O Campeonato Paraense é uma grande prioridade para o Clube de Periçá na temporada 2025. A competição é vista como a maior chance de título.

O Remo foi vice do estadual nas duas últimas temporadas, contra Águia de Marabá e Paysandu. Agora, o Leão está na “sede” por revanche. A forma como o time remista perdeu os títulos incomodou a diretoria, especialmente o de 2024, quando teve polêmicas de arbitragem.

Ex-vice-presidente do Remo, Milton Campos, deu uma forte declaração sobre as ambições do clube. “Temos um trabalho a médio prazo de recuperar a hegemonia do futebol paraense. A meta é ser o clube com o maior número de títulos do Parazão”, afirmou.

Milton renunciou e deixou o cargo de vice-presidente ainda em 2024 por problemas pessoais.

Com as permanências de Jaderson e Marcelo Rangel, além de novos reforços desembarcando no Baenão, o Remo tem plenas condições de voltar para o topo de Belém. A equipe azulina vem embalada após a conquista de um acesso arrepiante à Segunda Divisão.

Remo na Série A?

Foto: Samara Miranda

Por ser um novato na Série B, uma vaga na elite nacional é tratada como um sonho distante. O objetivo inicial do Remo é alcançar os 45 pontos e se livrar o quanto antes de um possível rebaixamento. Depois disso, o acesso deve virar “obsessão”. Podemos destacar que a pressão em cima do clube será bem menor em comparação a 2024, quando o Remo disputou a Série C pela terceira vez seguida.

Financeiramente falando, a Série B é a competição mais importante para o Leão na temporada. Por isso, defini-la como prioridade é imperativo. A montagem de elenco precisa ser levada a sério, com jogadores acostumados a jogar a Segundona. Além disso, para atingir uma boa campanha, traçar um planejamento estratégico é primordial.

O técnico do Remo, Rodrigo Santana, assumiu as dificuldades de disputar a Série B em 2025. “Temos metas e micrometas dentro da competição. Evidente que é um choque de divisão, pois existe uma diferença grande entre as Séries B e C, do nível de jogadores e investimento. A primeira meta é somar os 45 pontos o mais cedo possível. O quanto antes melhor”, afirmou.

Para superar adversários como Athletico, Goiás, Cuiabá e Criciúma, o Remo tem grandes obstáculos pela frente, mais perguntas do que respostas.