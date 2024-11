Tive muitos encontros capazes de ampliar a minha sexualidade, diz Camila Pitanga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Camila Pitanga disse teve muitos relacionamentos ao longo da vida que a ajudaram a ampliar sua sexualidade e a entendê-la. Para ela, a sensualidade deve ser mais para quem a exerce do que para o outro ver.

“Tem a ver com saber dançar, fluir na música, ser livre com o meu prazer, os meus afetos e o que a vida me traz”, afirmou a atriz. “Numa sociedade machista, são poucas as mulheres que exercem a conexão com o próprio prazer. Tive bons parceiros que me fizeram agregar novas camadas e fases.”

Ela disse que pode falar de boca cheia que viveu diversos relacionamentos, nos quais amou muito e foi muito amada.

“Vivi momentos de sofrimento no amor, obviamente, mas sempre tive pessoas muito legais”, falou em entrevista ao jornal O Globo.

A artista de 47 anos namora o professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense Patrick Pessoa há três anos. Em 2023, a atriz disse que vivia um relacionamento convencional e que não queria o modelo monogâmico. Antes, ela namorou por dois anos a artesã Beatriz Coelho.

Camila e o pai, Antonio Pitanga, estão nos Estados Unidos para um ciclo de exibições e conversas sobre o filme “Malês” nas universidades Harvard, Pensilvânia e Princeton. A produção aborda a revolta dos malês, ocorrida em 1835 em Salvador. Liderada por muçulmanos, foi a maior insurreição de pessoas escravizadas no Brasil.