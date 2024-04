‘Tivemos mais de 16 mil atendimentos ao longo de um ano’, diz vice-governador de São Paulo sobre a Cracolândia

O Hub de cuidados em crack e outras drogas, lançado pelo Governo de São Paulo, completou um ano de atendimentos na região central da capital paulista. No Jornal da Manhã desta segunda-feira (8) o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, trouxe os resultados obtidos nesse período. “Durante os três primeiros meses de 2023, escutamos várias experiências anteriores e o que poderíamos fazer de diferente. A primeira ideia foi que nos pudéssemos ter um equipamento público de saúde voltado a acolher essas pessoas e encaminhar”. O novo Hub tem capacidade de ofertar mais de 700 atendimentos clínicos por mês e 6 mil atendimentos sociais. “Nós tivemos mais de 16 mil atendimentos ao longo de um ano e mais de 9 mil internações em hospitais especializados ou acolhimentos em comunidades terapêuticas”, compartilhou Felício.

O vice-governador destaca a importância da prevenção ao uso de drogas através da área educacional e afirma que já está sendo planejado um grupo especializado para efetuar esse movimento nos próximos meses de 2024. Ao ser questionado se o número de pessoas que ficam concentradas nessa área diminuiu e se a região do centro de São Paulo estava mais segura, Felício explica: “Se considerarmos todos que estavam espalhados com os que estão hoje na Rua dos Protestantes, é claro que houve uma diminuição. Vale lembrar que no passado nós já chegamos a ter 4 mil usuários na cena aberta e atualmente, por volta de 400 pessoas na parte da manhã e cerca de mil a noite”.