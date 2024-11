TJ-BA celebra nesta terça-feira 175 anos de Ruy Barbosa; programação tem palestra, homenagens e exibição de documentário

Em celebração ao aniversário de 175 anos de nascimento de Ruy Barbosa (1849-1923), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) exibe nesta terça-feira (5) o documentário “A voz de Ruy – o arquiteto da República”.

O filme, com duração de 1h30min, tem direção de Belisário Franca e foi produzido por DPE Entretenimento e Giros Filmes, com o apoio da Associação Bahiana de Imprensa (ABI). Estreou no Cine Glauber Rocha, no Centro Histórico de Salvador, em fevereiro. A CEO do Grupo Aratu, Ana Coelho, adquiriu, posteriormente, o direito de exibição da obra.

No entanto, antes da exibição do filme marcada para às 11h10, a programação na sede do TJ-BA inclui apresentação da Orquestra Sinfônica Neojibá e da cantora Allana Weissritz. O dia ainda terá a entrega da “Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa” ao advogado e professor Thomas Bacellar; e palestra do juiz Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).