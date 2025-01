TJ-BA determina uso de intérprete de Libras em transmissões no YouTube

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou, nesta segunda-feira (13), a contratação obrigatória de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para eventos com transmissões realizadas via YouTube no Auditório Desembargadora Olny Silva. O decreto, assinado pela desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, entra em vigor imediatamente. A medida tem como objetivo promover a inclusão e a valorização das pessoas surdas.

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO

O decreto do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) reforça os princípios da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), garantindo acessibilidade em todas as áreas da vida, incluindo serviços públicos, para pessoas com deficiência.