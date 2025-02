TJ-BA divulga datas de pontos facultativos dos cartórios extrajudiciais da Bahia

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) divulgou, em portaria publicada nesta quarta-feira (5), o expediente dos cartórios extrajudiciais do Estado da Bahia durante os feriados de 2025. O documento assinado pelo corregedor geral da justiça, Roberto Maynard Frank, e pela corregedora das comarcas do interior, Pilar Célia Tobio De Claro, dispõe que fica facultada a suspensão do expediente do serviço extrajudicial do Estado da Bahia.