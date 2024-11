TJ-BA escolhe Adriani Vasconcelos, Ricardo Regis e Nivaldo dos Santos para lista tríplice de vaga deixada de investigada

A sessão do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) optou pelos nomes de Adriani Vasconcelos, Ricardo Regis e Nivaldo dos Santos para a composição da lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga de desembargador reservada ao quinto constitucional para membros do Ministério Público estadual (MP-BA). Eles tiveram 36, 33 e 31 votos respectivamente.

Já os votos brancos e nulos totalizaram 10 e 3. Realizada nesta quarta-feira (13), a votação ocorreu após dois meses do Conselho Superior do MP-BA formar a lista sêxtupla com os seguintes nomes: Adriani Vasconcelos Pazelli, Márcia Regina dos Santos Virgens, Nivaldo dos Santos Aquino, Paulo Gomes Júnior, Regina Maria da Silva Carrilho e Ricardo Regis Dourado.

Não foi a primeira vez que Pazelli e Aquino concorreram à vaga de desembargador. Em 2019, eles compuseram a lista sêxtupla do MP.