TJ-BA indica Mércio Cerqueira, Sergio Egídio e Matheus Cayres para vaga de desembargador substituto do TRE-BA

O Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), realizado nesta quarta-feira (13), indicou os nomes de Mércio Cerqueira, com 46 votos; Sergio Egídio Thiago Pereira com 29 votos e Matheus Cayres Mehmeri Gusmão com 24 votos, para formarem a nova lista tríplice destinada à vaga de desembargador substituto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). A cadeira pertence à classe da advocacia.

Os novos nomes chegam após o edital de inscrição ser publicado no último dia 3 de outubro. Nos próximos meses, o TJ-BA deverá formar uma lista tríplice para o posto de desembargador titular do TRE, também na classe da advocacia, após efetivar as mudanças dos nomes escolhidos.