TJ-BA inicia ações do mês da Justiça Restaurativa com seminário internacional nesta sexta-feira

Por meio do Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau (NJR2G), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) abre nesta sexta-feira o mês da Justiça Restaurativa, campanha realizada em diversos países, com o Seminário Internacional de Justiça Restaurativa. O evento acontecerá no auditório Desembargadora Olny Silva, no edifício-sede do TJ-BA, em Salvador.

Com participações internacionais e nacionais, o seminário terá programação das 8h30 às 17h30. A mesa de abertura será composta pela presidente do Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau, a desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, que também fará a abertura; pelo doutor em Criminologia, Riccardo Cappi; e pela presidente da Comissão de Justiça Restaurativa na Ordem dos Advogados da Bahia, Maria Aparecida Diniz.