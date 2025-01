TJ-BA inicia projeto de extinção de processos físicos em Teixeira de Freitas

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), por meio da desembargadora Cynthia Maria Pina Resende e o desembargador Roberto Maynard Frank, iniciou a retirada do serviço de distribuição e protocolo judicial da Comarca de Teixeira de Freitas. De acordo com o ato normativo, publicado nesta segunda-feira (27), a medida faz parte do projeto 100% Digital do Poder Judiciário e a extinção completa de processos físicos.