TJ-BA institui grupo de saneamento do judiciário de oito comarcas

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), através da Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, Presidente do TJ-BA, e o desembargador Roberto Maynard Frank, Corregedor Geral da Justiça instituiu um Grupo de Saneamento de oito Comarcas do Interior para saneamento do judiciário das cidades.

Segundo o TJ-BA, foi constatado que há processos paralisados há mais de 100 dias em gabinetes de determinadas unidades judiciais, bem como alto percentual de taxa de congestionamento, sendo urgente a necessidade de saneamento.

O grupo vai atuar no saneamento das seguintes unidades judiciárias:

1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Serrinha;

2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Alagoinhas;