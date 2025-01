TJ-BA institui grupo para examinar critérios para instalação de unidades judiciárias após debate em Pleno

Essa medida veio após um debate na Sessão Plenária, realizada no dia 29 de janeiro de 2025, proposto pela desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro ao pedir vistas de um processo que solicitava a instalação de uma Vara de Família no município de Valença.

Segundo a magistrada, não há qualquer negativa para criação ou aumento da estrutura do judiciário, mas há a necessidade de examinar cuidadosamente as propostas que estão sendo apresentadas hoje para a criação e instalação de novas varas. “Enquanto a capital e algumas comarcas do interior pleiteiam uma nova estrutura para administrar cerca de 3.400 processos, outras comarcas do interior enfrentam desafios significativamente maiores com recursos mais limitados”, afirmou a desembargadora.