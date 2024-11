TJ-BA libera concurso público para 183 vagas no Médio Sudoeste baiano

Uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) autorizou um concurso público da prefeitura de Potiraguá, no Médio Sudoeste baiano. A decisão foi tomada pelo desembargador Ângelo Jerônimo e Silva Vita. Segundo o Políticos do Sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias, a medida suspendeu uma liminar anterior que havia interrompido o certame.

O desembargador destacou que o concurso foi planejado de forma regular e que sua paralisação causaria prejuízos significativos. O concurso prevê a contratação de 183 pessoas para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Há vagas para porteiro, guarda municipal, auxiliar de serviços gerais, motorista, nutricionista, professor de várias áreas, psicólogo, advogado, odontólogo, enfermeiro, entre outros.