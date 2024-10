TJ-BA nega recurso à prefeitura baiana que tentava reverter decisão sobre concurso; gestão pretende fazer provas no dia 27

Conforme o juiz José Góes Silva Filho, os editados de concurso anunciados pela prefeitura de Juazeiro não incluíram na avaliação temas do Estatuto da Igualdade Racial e de Combate ao Racismo Religioso.

A prefeitura de Juazeiro, no Sertão do São Francisco, teve um recurso negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em que tentava reverter a decisão que suspendeu o concurso público, marcado para este domingo (20). A negativa partiu da desembargadora Joanice Maria Guimarães Jesus, da Terceira Câmara Civil da Corte baiana, que manteve a decisão de primeira instância.

Segundo o Rede GN, parceiro do Bahia Notícias, a prefeitura disse em nota que vai retificar o edital, “incluindo o conteúdo programático citado e um novo cronograma, que será publicado em breve”. A gestão juazeirense informou ainda que vai tentar fazer as provas no próximo domingo (27).

O novo cronograma poderá ser consultado no site oficial da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), no endereço: https://idib.org.br.