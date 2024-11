TJ-BA nomeia 41 oficiais de justiça para comarcas do interior

Novos servidores aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 foram nomeados pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Desta vez, a presidente da Corte, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, nomeou 41 servidores para o cargo de Analista Judiciário – Área Jurídica- Oficial de Justiça Avaliador.

As nomeações destinam-se a 33 comarcas do interior do estado:? Amélia Rodrigues; Barreiras;?Belo Campo;?Buerarema; Candeias; Cansanção; Conceição do Almeida; Feira de Santana; Governador Mangabeira; Guanambi; Ibirapuã;?Ibirataia;?Igaporã; Ilhéus;?Itabela;?Itarantim;?Laje;?Lapão; Medeiros Neto; Mundo Novo; Mutuípe; Nova Viçosa;?Palmas de Monte Alto; Riachão das Neves; Rio Real; Santana; São Félix; Saúde; Tremedal; Ubaíra; Urandi; Uruçuca; e Teixeira de Freitas.?