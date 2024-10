TJ-BA promove mutirão de exames para reconhecimento de paternidade nesta segunda-feira em Salvador

Nesta segunda-feira (14), das 8h às 14h, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) realiza a 2ª edição do projeto “Corrente do Amor”, com a oferta de exames gratuitos para reconhecimento de paternidade. A ação acontece no Fórum das Famílias, no Campo da Pólvora, em Salvador.

Na ocasião, serão coletados materiais genéticos para exames de investigação de paternidade (DNA). Com o propósito de promover a parentalidade positiva, o TJ-BA realizará, também, a Oficina de Parentalidade, uma iniciativa relevante para o fortalecimento dos laços familiares. O objetivo é abordar temas essenciais para a construção de vínculos saudáveis entre pais, mães e filhos.