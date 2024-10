TJ-BA realiza iniciativa de reconhecimento gratuito de paternidade em Salvador

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), promove, na segunda-feira (14), das 8h às 14h, a 2ª edição do evento?“Corrente do Amor”, ação para reconhecimento de paternidade de forma gratuita, que será realizada no Fórum das Famílias, localizado no Campo da Pólvora, em Salvador.

Na ocasião, serão coletados materiais genéticos para exames de investigação de paternidade (DNA) e também haverá uma Oficina de Parentalidade, com a finalidade de fortalecer os laços familiares.