TJ-BA suspende obrigatoriedade de atividades presenciais em três comarcas

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) suspendeu a obrigatoriedade das atividades presenciais nos prédios dos Fóruns das Comarcas de Barreiras, Iaçu e Piatã. No período de suspensão, a Direção do Fórum deverá manter sala com servidor para informações ao público e suporte sobre a forma de execução dos serviços judiciários.