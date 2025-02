TJBA lança 1º edital para exposição de artes no Centro Cultural e no Fórum Ruy Barbosa a partir desta segunda

De acordo com o edital, a finalidade do projeto é a composição de vagas no Cronograma de Exposições do Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, disponíveis nos prédios do Edifício-sede do TJ e do Fórum Ruy Barbosa.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) lançou o 1º edital para receber inscrições de artistas interessados em realizar exposições de obras de arte no Centro Cultural do Tribunal. Os interessados devem se inscrever a partir desta segunda-feira (3) até 7 de março de 2025.

Os interessados em integrar o calendário de atividades do Centro Cultural do TJ-BA deverão apresentar proposta à Assessoria de Ação Social, pessoalmente ou enviando documentação para o e-mail do centro: [email protected]. As propostas devem fazer referência a exposição individual ou coletiva de artes plásticas e devem ser acompanhadas de dossiê do artista ou produtor.

Além disso, para participar, os interessados devem enviar cópia do documento de identidade, CPF, currículo, relativo exclusivamente à formação artística ou intelectual do proponente, contato do artista e do representante legal, se for o caso.

Segundo o TJ-BA, para seleção da arte inscrita, serão observadas espaço físico, qualificação do projeto, originalidade, qualidade técnica, grau de expectativa de interesse do público, projeto inédito, atratividade do tema e perspectiva de contribuição ao enriquecimento sociocultural da comunidade.