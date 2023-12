TJGO paga salário líquido acima de R$ 100 mil a 37 desembargadores

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) pagou supersalários acima de R$ 100 mil a pelo menos 37 desembargadores, no mês de dezembro. O valor é líquido, ou seja, já considera os descontos obrigatórios.

Segundo os dados oficiais do TJGO, o maior salário do período foi R$ 144.106,03, pago ao desembargador Fernando de Castro Mesquita.

A remuneração básica do magistrado é de R$ 37.589,95, mas foi elevada por vantagens pessoais (R$ 5.356,56), indenizações (R$ 15.929,30), vantagens eventuais (R$ 106.377,34) e gratificações (R$ 3.758,99). O total chegou a R$ 169.012,14. Após os descontos de previdência pública e imposto de renda, o desembargador recebeu R$ 144.106,03. Veja:

Desembargador do TJGO recebeu R$ 144 mil em salário líquido no mês de dezembro Um total de 19 desembargadores teve salário acima de R$ 130 mil e outros 18 receberam entre R$ 129 mil e R$ 100 mil.

Os salários de funcionários públicos devem observar o teto constitucional, que considera o salário dos ministros do STF, fixado atualmente em R$ 41,6 mil.

Leis suspensas No dia 22 de julho deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e suspendeu cinco leis goianas que permitiram pagamento acima do teto constitucional para funcionários públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais.

A decisão monocrática de Mendonça foi referendada, por unanimidade, pelos demais ministros do Supremo, em julgamento virtual ocorrido entre os dias 11 e 21 de agosto.

Em setembro, o TJGO alegou que “a aplicação do teto constitucional às despesas de caráter remuneratório e indenizatório segue o disposto na Resolução CNJ nº 14/2006, sendo que todos os pagamentos efetivados pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás atendem aos princípios da legalidade e da transparência, encontram-se devidamente publicados no portal eletrônico deste Tribunal e referem-se a direitos previstos em lei e reconhecidos em decisões administrativas e judiciais”.