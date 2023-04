TJSP mantém afastado juiz da quinta vara cível de Guarulhos que agrediu a esposa

Valmir Maurici Júnior, juiz que foi filmado agredindo a esposa, vai continuar afastado do cargo, na quinta vara cível de Guarulhos, na grande São Paulo. As acusações contra o magistrado vieram à tona depois que a esposa dele apresentou algumas evidências de que ele teria agredido-a de forma física, psicológica e sexual. Na semana passada, Maurici Júnior foi afastado das funções de forma provisória por uma medida do desembargador Fernando Antônio Torres. Desta vez, o julgamento que manteve a decisão ocorreu de forma unânime. O caso é investigado na esfera criminal. O Conselho Nacional de Justiça também abriu um procedimento para afastar o juiz das funções. E ele só poderia voltar ao cargo caso os dois procedimentos fossem derrubados. O Ministério Público de São Paulo já ouviu algumas testemunhas do caso e, inclusive, outras mulheres que também teriam sido vítimas do juiz. A defesa de Valmir Maurici Júnior disse, por meio de nota, que tem “plena confiança na justiça e no restabelecimento da verdade, uma vez instalado o contraditório e exercido o direito de defesa em sua plenitude”.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto