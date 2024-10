TJSP torna réu jovem preso por arrancar olho e desfigurar rosto do avô

São Paulo — A Justiça tornou réu Hariel Borges da Silva, o jovem de 18 anos que arrancou um olho e desfigurou o rosto do avô em Santos, no litoral de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) recebeu a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) nesta quinta-feira (10/10)

Hariel tem 10 dias para se manifestar e responder à acusação. Ele foi preso em flagrante no dia 24 de julho após desfigurar o rosto do próprio avô, Oswaldi da Silva, de 77 anos, com facadas e dando golpes com um notebook.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Marca de sangue no chão da casa Divulgação/Polícia Civil 2 de 3 Hariel Borges da Silva Reprodução 3 de 3 Notebook usado por Hariel para agredir o avô Divulgação/Polícia Civil

O MPSP também pediu à Justiça a instauração de “incidente de insanidade mental” do rapaz, ou seja, a verificação da sanidade do jovem. Segundo o promotor, os relatos da mãe sugerem que ele “começou a dar sinais de perturbação mental nos dias que antecederam os fatos apurados”.

Vozes antes do ataque

Duas semanas antes do ataque, Oswaldi descobriu que o neto estava fumando maconha. Ele desaprovou a situação e Hariel não gostava do fato do avô ter seguido a vida depois da morte da avó dele, um ano e meio atrás.

Na tarde que antecedeu o crime, o suspeito quis pegar o carro do avô emprestado, mas teve o pedido negado. Ainda de acordo com a delegada, Hariel confessou que fumou maconha e disse ter ouvido vozes antes do ataque.

Ele partiu para cima do avô com vários murros, chegou a pegar uma faca, mas não a usou nos golpes, jogando o objeto pela janela. Além disso, ele usou um notebook nas agressões.

Segundo a delegada responsável do caso, Liliane Lopes Doretto, a vítima e o neto tinha uma relação bem próxima.

“Ela [mãe do jovem] disse ‘olha, quem criou meu filho foram meus pais’. Ele era muito apegado aos avós. Eu percebi que ele estava já deprimido”, afirmou a delegada.

“Totalmente alterado”

O registro da ocorrência revelou que Hariel estava “totalmente alterado” e partiu para cima dos PMs, que precisaram usar taser para contê-lo.

Ao chegar no local do crime, na Rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Aparecida, em Santos, a polícia encontrou o jovem ensanguentado na área comum do prédio.

Por conta das agressões, Oswaldi teve um globo ocular arrancado e outro extremamente lesionado, o que fez com que perdesse totalmente a visão.