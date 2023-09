TN: Augusto Freitas vence corrida 6 e fecha etapa do Velopark com duas vitórias

Augusto Freitas fechou a quinta etapa deste ano do Turismo Nacional com a vitória na corrida 6. Realizada na parte da tarde de hoje (24), no autódromo Velopark, a corrida 6 viu o piloto do Chevrolet Onix #4 largar da pole position e ser o primeiro a cruzar a linha de chegada, apesar das investidas de Ernani Kuhn, seu colega de equipe.

Em segundo lugar, ficou o piloto do também Chevrolet Onix, Ernani Kuhn, confirmando a dobradinha da equipe Scuderia Fast Racing Team. Ele, inclusive, sai da etapa gaúcha com um saldo de cinco triunfos em seis corridas. Célio Vinícius, piloto da categoria B, terminou a prova no terceiro lugar da tabela geral, enquanto Arthur Scherer, que acelera o Fiat Argo #116 foi o quarto colocado.

Líder do campeonato com 556 pontos, Juninho Berlanda terminou a última prova do fim de semana em quinto lugar. Agora, ele vê Ernani Kuhn se aproximar do topo da tabela de pontos, de modo que a diferença dos dois pilotos é de 88 pontos.

A Turismo Nacional volta a acelerar no primeiro fim de semana de dezembro, em Brasília, onde será realizada a última etapa do campeonato de 2023.