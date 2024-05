Toffoli tem o poder da imposição das mãos. Pratica o reiki judicial

Em Brasília, não existe coincidência. No mesmo dia em que Sergio Moro se livrou da cassação do seu mandato pelo TSE, o ministro Dias Toffoli anulou todos os processos e provas que condenaram Marcelo Odebrecht no âmbito da Lava Jato.

Houve ainda a extinção da pena de José Dirceu, pela 2ª Turma do STF, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em outra desmoralização da Lava Jato. Usou-se, nesse caso, o pretexto da prescrição.

Ao votar favoravelmente a Sergio Moro, o relator do processo no TSE deu recados entre irônicos e ameaçadores ao senador, o que deixa mais evidente que, se as razões técnicas prevaleceram para a justiça ser feita, isso se deve apenas às conveniências políticas da parte dos magistrados. As mesmas circunstâncias que preservaram o mandato de Sergio Moro o obrigam a levar desaforo para casa.

A completar o recado do relator no TSE, ocorreu o cancelamento de todos os processos contra aquele que se tornou o maior símbolo da corrupção empresarial do Brasil, na qualidade de comandante em chefe do departamento de operações estruturadas da Odebrecht, o departamento da propina.

O Brasil não queima livros, por enquanto, mas dá sumiço a confissões em juízo e provas criminais. Não bastou destruir a reputação dos integrantes da Lava Jato e inviabilizar que haja outra operação anticorrupção. É preciso também apagá-la da história, depois do enxovalhamento a que a operação foi submetida nas instâncias superiores do Judiciário brasileiro e na imprensa.

Há quem se espante com a facilidade com que Dias Toffoli, em especial, cancela acordos, processos e provas. É mais do que ter o poder da caneta. É ter o poder da imposição das mãos. Dias Toffoli pratica o reiki judicial. O reiki medicinal é pseudociência risível. Já o reiki judicial não precisa ter nenhum lastro jurídico para fazer efeito. Basta Dias Toffoli impor as suas mãos sobre processos e o milagre se faz na capital onde não existem coincidências.