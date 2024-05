Tokinho é chamado de anão e se irrita: “Precisamos ter respeito”

Tokinho usou as redes sociais nesta segunda-feira (27/5) para desabafar após ter sido desrespeitado em uma festa no fim de semana. O humorista de 29 anos foi chamado de anão por uma pessoa e falou sobre a irritação de ter sido relacionado ao termo que ele considera pejorativo.

“Eu nunca entro na internet para ficar reclamando como muitas pessoas falam por aí. Mas é importante entender que hoje em dia precisamos ter respeito pelo próximo. Nunca tive problema com meu tamanho, entendeu? A forma como você fala e se refere ao meu tamanho, isso sim, me importa. No aniversário, estava tudo lindo e eu estava feliz, curtindo até o último momento”, iniciou ele.

Tokinho sofre tentativa de assalto (Reprodução: Instagram)

Tokinho Tokinho sofre tentativa de assalto (Reprodução: Instagram)

Tokinho

Tokinho Reprodução

dddTokinho sofre tentativa de assalto (Reprodução: Instagram)

Tokinho Tokinho sofre tentativa de assalto (Reprodução: Instagram)

Tokinho sofre tentativa de assalto (Reprodução: Instagram)

Tokinho Tokinho sofre tentativa de assalto (Reprodução: Instagram)

“Muitas pessoas falaram comigo, tiraram fotos, e eu não esperava passar por isso. Uma coisa é você me chamar de algo pessoalmente, outra é levar isso para a internet, né? Eu não me importo com o que você acha sobre mim. Eu sou quem realmente sou. Tenho nanismo, tenho um nome, me chamam de Tokinho, mas muitos de vocês não sabem meu nome registrado no RG. Eu amo meu tamanho, isso não me machuca”, seguiu o influenciador.

Tokinho admitiu ter se chateado muito com a atitude da moça. “Como isso dói! Tento não expor o que acabo passando, [mas] tem dias como hoje que não dá. Estou aqui em Cuiabá, celebrando um aniversário de um amigo que amo muito. Cheguei ao hotel, fui ver minhas redes e me deparo com esse tipo de situação. Juro, não é fácil.”

Ele ameaçou processar a agressora caso ela venha a reincidir em tal atitude. “Não repita esse tipo de ato, eu achei totalmente desrespeitoso sobre a minha pessoa. Não é sua desculpa que vai mudar meus sentimentos. Da próxima vai tomar um processo. Já dá pra vermos o tipo de pessoa que ela é, né?”, criticou.