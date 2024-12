Tom Brady não consegue ficar feliz pela gravidez de Bündchen, diz revista

Tom Brady está passando por dificuldades emocionais ao lidar com a notícia de que sua ex-esposa, a supermodelo brasileira Gisele Bündchen, está esperando um bebê de seu novo namorado, Joaquim Valente, instrutor de jiu-jitsu.

De acordo com fontes da revista In Touch Weekly, o ex-jogador de futebol americano se sente “sozinho” e carrega um profundo arrependimento por não ter tentado mais para evitar o fim do casamento. Embora quisesse ser feliz por Gisele, Brady não consegue superar o fato de ela estar tendo um filho com outro homem. “Ele quer ficar feliz por Gisele, mas ainda é difícil para ele. A ideia de ela ter um bebê com outra pessoa é um choque. Ele ainda não se acostumou com isso”, revelou uma fonte próxima ao jogador.

Gisele Bündchen começou a treinar jiu-jitsu com Joaquim Valente em dezembro de 2021, e o romance deles foi confirmado em março de 2023. No fim de outubro, a supermodelo anunciou sua gravidez.

Os filhos do casal, Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, parecem empolgados com a novidade, mas isso não ajuda Tom a lidar com a situação. “A verdade é que ele se sente muito solitário. Em alguns momentos, ele se arrepende de não ter feito mais para salvar o casamento”, completou a fonte. “Agora que Gisele está esperando um filho, ela realmente superou tudo isso, enquanto ele ainda está tentando lidar com essa mudança.”

Após o divórcio em 2022, Brady foi associado a rumores de romances com Kim Kardashian, Brooks Nader e Irina Shayk, mas atualmente está solteiro. Ao longo do casamento de 13 anos, o ex-casal teve dois filhos juntos. Além disso, Brady também é pai de John, de 17 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.

Amigos próximos de Brady acreditam que o melhor para ele é seguir em frente. “Os amigos de Tom estão dizendo que ele precisa sair e tentar conhecer alguém. Talvez o ano novo seja o momento para isso”, comentou a fonte.

