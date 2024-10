Tom Holland diz que Robert Downey Jr. foi essencial para sua carreira

Mentor na ficção e na vida real. Tom Holland e Robert Downey Jr. contam uma relação parecida com a que foi mostrada em Capitão América: Guerra Civil, quando o Homem de Ferro foi uma figura “paterna” de Homem-Aranha. O jovem contou que o astro de Hollywood o ajudou a ganhar mais tempo de tela no filme de heróis.

“Sou muito grato ao Downey. Quando fiz meu [teste de tela], foram oito páginas de diálogo. Era uma cena longa. Fui muito bem. Meu agente me disse para decorar as falas exatamente. Quando fiz meu primeiro take com o Downey, ele simplesmente começou a improvisar tudo e a mudar tudo”, declarou, em entrevista ao podcast Rich Roll.

O ator de Homem-Aranha explicou que isso fez com que ele tivesse mais segurança na cena. “Isso me deu a licença para segui-lo. Você não pode superar o Downey, mas pode pegar carona com ele. E essas são boas ‘costas’ para se apoiar. Eu apenas segui sua liderança e improvisamos. Achei que, depois daquele teste, eu tinha conseguido. Foi muito bom”, completou.

Entretanto, Downey Jr. foi ainda mais importante para Holland, já que precisou intervir quando viu que a cena havia sido cortada. “Quando cheguei ao set depois de conseguir o papel, minha cena havia sido cortada significativamente em relação ao que eu fiz no teste. Agora tinha talvez duas páginas. Downey falou: ‘Onde foram parar as falas do garoto?’”, explicou.

A resposta dos diretores, Joe e Anthony Russo, foi que o filme já estava longo demais e que não poderiam colocar as cenas teste de Tom Holland. Entretanto, Robert Downey Jr. pediu que os takes fossem ao ar, assim como estava previsto.

“Downey foi quem disse: ‘Não, vocês vão querer gastar tempo nisso. Vamos filmar tudo do teste. Vocês podem sempre cortar, mas vão querer tê-lo’. E eles usaram tudo o que gravamos. Eu devo isso a ele”, disse.