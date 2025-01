Tom Welling, ator de ‘Smallville’, é preso por conduzir alcoolizado

O ator Tom Welling, famoso por interpretar o Superman na série Smallville, foi preso por dirigir sob efeito de álcool nesta terça-feira, na cidade de Yreka, Califórnia.

Segundo informações do TMZ, o artista de 47 anos foi detido no estacionamento de uma rede de restaurantes. As autoridades não divulgaram detalhes sobre o nível de álcool no sangue ou eventuais penalidades.

Além da prisão, outro aspecto que chamou atenção foi a mugshot (foto tirada no momento da detenção), que evidenciou uma aparência diferente do ator, gerando comentários entre os fãs.

the tom welling mugshot just hit the tl pic.twitter.com/9B0wLPSZjK — lee (@LE5B0B0MB) January 28, 2025

