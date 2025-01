Tomografia comprova melhora no estado de saúde do presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou um exame de tomografia no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (27), que apontou uma melhora no quadro de saúde. Ele, recentemente, passou por procedimentos cirúrgicos na cabeça para tratar um sangramento na cabeça.

O resultado do exame de imagem “mostrou nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro” do mandatário, conforme nota divulgada pela unidade hospitalar.