Tonha Magalhães se filia ao Avante e reafirma pré-candidatura a prefeita

Foto: Divulgação

Tonha Magalhães 08 de abril de 2024 | 09:57

A ex-prefeita de Candeias Tonha Magalhães anunciou a sua filiação ao Avante e se lançou como pré-candidata a prefeita da cidade. Em nota, ela afirmou que o ingresso no partido da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) não significa um rompimento com ACM Neto.

Tonha disse, ainda, que “entende que é a hora de todos que querem ver o bem de Candeias discutirem propostas, projetos e ideias, sem vaidades, sem ideologias ou segregações, pensando no futuro da cidade. Meu partido sempre foi defender os interesses de Candeias acima de tudo e continuarei fazendo, enquanto Deus assim permitir”.