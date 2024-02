TONI GARRIDO chegou revigorado de uma temporada de ski com sua família na França e vai cair dentro da folia.

Dia 09 se apresenta no Marco Zero em Recife e emenda com participação dia 10 no Galo da Madrugada lá mesmo.

Dia 12 vai homenagear a Alcione desfilando na Mangueira no enredo em homenagem a Marrom.

Depois do carnaval retoma a turnê do BAILE FREE pelo Brasil.

