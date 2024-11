Tonico Pereira: esposa atualiza saúde do ator, internado no Rio

Marina Salomon, esposa do ator Tonico Pereira, deu detalhes sobre o estado de saúde do artista. O veterano de 76 anos está internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para tratar um quadro de pneumonia.

Em papo com o UOL, Marina garantiu que o marido está bem: “Ele está bem. Fez um quadro de pneumonia, mas está respondendo à medicação”.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Tonico Pereira está no ar em Volta Por Cima Globo/Divulgação 2 de 6 Reprodução/Instagram 3 de 6 Instagram/Reprodução 4 de 6 Tonico Pereira Instagram/Reprodução 5 de 6 Tonico Pereira 6 de 6 Tonico Pereira Divulgação

“Ele só está terminando o ciclo de antibiótico que ele só pode tomar aqui no hospital. Ele está bem, respirando bem, não tem nada de grave acontecendo”, completou.

No momento, Tonico vive Eurico Moreira em Volta por Cima, novela da TV Globo.