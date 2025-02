Tony Roberts, astro da Broadway, morre aos 85 anos

Tony Roberts, ator indicado ao prêmio Tony e conhecido por seus papéis no teatro e em filmes de Woody Allen, faleceu nesta sexta-feira (7), aos 85 anos. A morte foi confirmada por sua filha, Nicole Burley, ao The New York Times. Roberts teve uma longa carreira na Broadway, onde originou papéis em musicais como How Now, Dow Jones (1967) e Victor/Victoria (1995), além de atuar em sucessos como The Tale of the Allergist’s Wife (2000).

No cinema, ele se destacou por suas colaborações com Woody Allen, aparecendo em filmes como Annie Hall (1977), Hannah and Her Sisters (1986) e Radio Days (1987). Sua presença confiante e carismática na tela servia como contraponto aos personagens neuróticos de Allen, característica destacada pela crítica ao longo dos anos. Roberts também participou de produções como Serpico (1973) e The Taking of Pelham One Two Three (1974), consolidando-se como um ator versátil.

Roberts nasceu em Nova York em 1939, filho do locutor Ken Roberts. Criado em um ambiente artístico, ele decidiu seguir a carreira de ator ainda jovem, formando-se pela Northwestern University. Sua estreia na Broadway ocorreu em 1962, e ele também teve passagens por Londres, além de participações em séries de TV como Law & Order. Ele deixa a filha, Nicole Burley, fruto de seu casamento com Jennifer Lyons.

