Torcedor do Atlético-MG é detido por ferir fotógrafo com explosivo na final da Copa do Brasil

Um torcedor do Atlético-MG foi detido após lançar um artefato explosivo que atingiu um fotógrafo durante a final da Copa do Brasil, realizada em 10 de novembro contra o Flamengo. O incidente ocorreu na Arena MRV, onde o suspeito entrou portando a bomba em uma sacola. O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, revelou que as autoridades encontraram a camisa e a sacola utilizadas pelo torcedor, além de seu celular, que será analisado com autorização judicial. O detido, um pedreiro de 25 anos oriundo de Contagem, não está vinculado a nenhuma torcida organizada.

As imagens capturadas pelas câmeras de segurança da Arena MRV foram fundamentais para identificar o caminho percorrido pelo torcedor e o momento exato em que ele lançou o artefato. O fotógrafo atingido, Nuremberg José Maria, de 67 anos, foi a vítima do ataque. Devido à gravidade do ato, o torcedor enfrentará acusações de tentativa de homicídio. As investigações continuam para apurar todos os detalhes do ocorrido e garantir que medidas adequadas sejam tomadas.

Publicado por Sarah Paula

