Torcedor do Barcelona gasta R$ 50 mil em camisas especiais do Coldplay

A junção de esporte e música, para muitos torcedores, é a união perfeita entre duas grandes paixões. E a recém lançada camisa especial do Barcelona em homenagem ao Coldplay já virou item de cobiça tanto entre os aficionados pelo time catalão quanto pelos fãs da banda britânica. Ou seja, a união de dois enormes exércitos. Mas um chamou a atenção ao garantir 20 peças para si.

O fã desembolsou 8 mil euros (cerca de R$ 48 mil) pelas camisas, que fazem parte de uma edição limitada de 1.899 unidades. O uniforme exclusivo é fruto da parceria entre o Barcelona e o Spotify, que é o principal patrocinador do clube desde a temporada de 2022/23. Cada camisa tem o valor de 399 euros (aproximadamente R$ 2,4 mil). A renda obtida com as vendas será destinada à ACNUR, agência da ONU que apoia refugiados.

Além das camisas, outros itens foram lançados, como faixas, moletons e blusas casuais, sem a identidade do uniforme de jogo. O novo kit será usado pela primeira vez no clássico contra o Real Madrid, disputado dia 26 de outubro. Já o time feminino do Barcelona estreará a camisa especial no dia 2 de novembro, em partida contra o Eibar.

Outras parcerias

Desde que o Spotify assumiu o patrocínio máster do Barcelona, tem sido frequente ver cantores e bandas estampando suas marcas nos uniformes do clube. Artistas como Drake, Rosalía, Karol G e até os lendários Rolling Stones já tiveram seus emblemas exibidos nas camisas do time catalão.

A parceria com o Coldplay, no entanto, tem um significado especial para o Barcelona. O hino “Viva la Vida”, um dos maiores sucessos da banda, foi adotada como trilha sonora pela equipe masculina e se tornou emblemática em momentos importantes.