Torcedor do Corinthians que levou cabeça de porco em Derby comparece à delegacia

Rafael Modilhane, torcedor do Corinthians, compareceu à Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva após levar uma cabeça de porco ao clássico contra o Palmeiras, que faz parte do Campeonato Brasileiro. Ele se defendeu, afirmando que sua atitude foi uma “provocação sadia” e lamentou a repercussão negativa do incidente, alegando que isso prejudica o ambiente do futebol. O torcedor revelou que a ideia de levar o objeto surgiu em uma conversa com amigos, que buscavam uma forma criativa de provocar os rivais palmeirenses.

Rafael mencionou que sua intenção inicial era apenas tirar uma foto com a cabeça de porco, sem qualquer intenção de ofender ou provocar confrontos. Ele negou ter lançado o item no estádio e disse que não esperava que a situação ganhasse tanta atenção. Durante a partida, um momento de tensão ocorreu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando torcedores do Corinthians arremessaram a cabeça de porco em direção ao campo, enquanto o jogador Raphael Veiga se preparava para cobrar um escanteio.

O objeto foi retirado do campo por Yuri Alberto, jogador do Corinthians, em uma ação rápida para evitar maiores problemas. Após o incidente, dois torcedores foram identificados por câmeras de segurança e levados ao Juizado Especial Criminal, onde prestaram depoimento e foram liberados em seguida. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) está considerando solicitar o banimento do estádio para todos os envolvidos no episódio, como uma medida para coibir esse tipo de comportamento nas arquibancadas.

