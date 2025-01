Torcedor se enfurece com Abel Ferreira, ameaça mãe com arma e é preso

Palmeiras e Bragantino empataram em 0 x 0 no Allianz Parque pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. E o segundo tropeço consecutivo do Alviverde foi o estopim para um episódio de fúria. Em Jundiaí (SP), um torcedor do Palmeiras ameaçou a mãe com uma arma enquanto o treinador Abel Ferreira concedia entrevista coletiva. O homem acabou preso.

O fato aconteceu após o empate em casa do Alviverde. No momento em que o treinador falava em coletiva, o torcedor proferiu uma série de xingamentos, sendo repreendido pela mãe. Enfurecido, o filho sacou um revólver e declarou que quem entrasse na casa “iria levar pipoco”.

A vítima conseguiu escapar e buscou ajuda acionando a Polícia Militar. Após a PM chegar ao local, o torcedor foi preso e os policiais encontraram um arsenal, composto por dois revólveres calibre .38, uma espingarda calibre .44, duas pistolas calibre .22, três espingardas de pressão de chumbo, munições calibre.38 e dois coldres.

O torcedor foi levado ao Centro de Triagem da Polícia Civil, em Campo Limpo Paulista.