Torcedores do Botafogo são denunciados por racismo

O Ministério Público do Rio de Janeiro tomou uma posição firme contra o racismo no esporte ao apresentar uma denúncia contra dois torcedores do Botafogo. O incidente ocorreu durante uma partida contra o Palmeiras, realizada no Estádio do Engenhão, em agosto de 2024. As câmeras de segurança do estádio, juntamente com depoimentos de testemunhas, capturaram os torcedores imitando sons e gestos de macaco em direção à torcida adversária.

Apesar dos envolvidos negarem as acusações, as evidências foram consideradas contundentes pelas autoridades. Um dos torcedores, que trabalhava como servidor na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Maricá, foi exonerado após a ampla repercussão do caso. O Ministério Público, com base nas provas coletadas, decidiu levar a denúncia à Justiça do Rio de Janeiro, que agora deve decidir sobre o acolhimento do caso.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA